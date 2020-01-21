Цифра дня: Во сколько раз чаще люди покупают в интернете, если живут рядом с постаматом?

Интернет-магазин Ozon сегодня объявил об установке постаматов в метро. При этом представители компании рассказали, что установка автоматизированных пунктов выдачи заказов «рядом» с клиентом увеличивает частотность его интернет-покупок в среднем в 5-6 раз.

Ozon сообщил, что 21 постамат уж установлен в метрополитенах Казани и Новосибирска. В первом городе оборудованы две станции, во втором — уже 13. В будущем компания надеется расширить охват городов.

Как рассказали представители компании, опыт Ozon показывает, что наиболее оптимальными местами для установки постаматов являются офисные центры, торговые центры, магазины рядом с домом, районные салоны красоты, компьютерные клубы, поликлиники и автозаправки. То есть когда пункт выдачи находится «рядом» с клиентом.

Сообщается также, что популярность постаматов в России растёт: в 2019 клиенты Ozon выбирали этот способ доставки в шесть раз чаще по сравнению с предыдущим годом.