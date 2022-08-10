Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногу

С таким "оружием" хоть на войну иди

Адам Бидл создал “оружие массового раздражения”. Это бластер, оснащенный камерой и разработанный на заказ, который значительно увеличивает риск того, что его цель наступит на один из самых болезненных предметов в этой вселенной: кирпичик Lego.