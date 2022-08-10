Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногу

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Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногуС таким "оружием" хоть на войну иди
Адам Бидл создал “оружие массового раздражения”. Это бластер, оснащенный камерой и разработанный на заказ, который значительно увеличивает риск того, что его цель наступит на один из самых болезненных предметов в этой вселенной: кирпичик Lego.
Основная веб-камера, прикрепленная к компьютеру и работающая на основе библиотеки компьютерного зрения OpenCV, специально нацелена на человеческую стопу. Когда нога попадает в “прицел”, пушка посылает пластиковые кирпичи, скользящие по полу в ее сторону, создавая минное поле из кирпичиков Lego. Бидл отмечает, что добавление красных носков значительно повышает точность пушки.
А если вы просто любитель Lego, то в начале августа вышел новый набор из 2 532 деталей, который воссоздает четырехкнопочную версию легендарной видеокомпьютерной системы Atari 1980 года, которая позже стала известна как Atari 2600.