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Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногу

С таким "оружием" хоть на войну иди
Адам Бидл создал “оружие массового раздражения”. Это бластер, оснащенный камерой и разработанный на заказ, который значительно увеличивает риск того, что его цель наступит на один из самых болезненных предметов в этой вселенной: кирпичик Lego.
Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногу

Основная веб-камера, прикрепленная к компьютеру и работающая на основе библиотеки компьютерного зрения OpenCV, специально нацелена на человеческую стопу. Когда нога попадает в “прицел”, пушка посылает пластиковые кирпичи, скользящие по полу в ее сторону, создавая минное поле из кирпичиков Lego. Бидл отмечает, что добавление красных носков значительно повышает точность пушки.

Да он садист! Умелец создал умную пушку, которая бросает кирпичики Lego ровно под вашу ногу

А если вы просто любитель Lego, то в начале августа вышел новый набор из 2 532 деталей, который воссоздает четырехкнопочную версию легендарной видеокомпьютерной системы Atari 1980 года, которая позже стала известна как Atari 2600.

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