Наука и технологии
12:09, 22 сентября 2023
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Дата запуска Meteor Lake и стекло вместо смолы: чем недавно поделилась Intel

Дорожная карта на годы вперед

На ежегодном мероприятии Intel были представлены интересные разработки для будущих проектов технологического гиганта. Среди ключевых моментов - представление серии Meteor Lake, пришедшего на смену 13-му поколению линейки Raptor Lake.

Эти процессоры, построенные по техпроцессу Intel 4, интегрируют выделенный сопроцессор искусственного интеллекта и используют чипсеты для различных компонентов, включая вычислительные, графические и ввода/вывода. На рынок они выйдет уже 14 декабря этого года.

Intel также готовится бросить вызов технологии 3D V-Cache компании AMD.

На мероприятии был продемонстрирован Lunar Lake, выпуск которого намечен на 2024 год и в котором будет использован дизайн Foveros и производственный процесс Intel 18A.

Кроме того, Intel анонсировала Panther Lake на 2025 год, подтвердив поколение процессоров и начав подготовку к производству.

Также был затронут переход Intel на стеклянную основу пластин чипов, что обещает повысить производительность, но ожидается, что это произойдет во второй половине десятилетия. Ранее для этих целей использовалась смола.

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