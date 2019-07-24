Почему в смартфонах нельзя заменить отдельно камеру или процессор? Вы сами отказались от таких телефонов ровно 10 лет назад

Идей было навалом, только мобильник оказался слишком простоват и дорог, чтобы заменить собой всё сразу

Почему так произошло? Отчасти — из-за дороговизны базового блока Modu самого по себе. В базовой «железке» не было ничего выдающегося: дисплей с разрешением 128x96 (если что — Nokia выкатывала мобильник с 640x200 точек ещё в 2001-м), никакого 3G в нём не поддерживалось (а EDGE уже тогда не котировался), места было 2 ГБ на всё, операционная система не выдерживала никакой конкуренции даже с «попахивающим» после анонса айфона Symbian.

Естественно, без активного денежного вливания в платформу и аксессуары интерес к такому устройству оказался крайне низким, и даже «работа над ошибками» в виде модели Modu T в 2010 году не спасла разработчиков — компания обанкротилась, а проект был закрыт. Затем пакет патентов компании приобрела Google, которая много лет подряд кормила покупателей «завтраками» и обещаниями в скором времени модульный смартфон Google Ara. В итоге проект был свёрнут в 2016 году и последняя мечта о серийном самосборном смартфоне умерла.