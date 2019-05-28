Как флагманская видеокарта 2014 года стоимостью $3000 тянет современные игры?

28 мая 2008 года был выпущен первый в мире блок питания, поддерживающий сертификат 80 PLUS silver. Отличилась компания Cooler Master, когда презентовала модель UCP мощностью 900 Вт. Стандарт 80 PLUS Silver гарантирует, что КПД устройства при напряжении 230 В не будет «просаживаться» ниже 85% при 20-процентной нагрузке, ниже 89% при 50-процентной нагрузке и ниже 85% при 100-процентной нагрузке. В свою очередь, это говорит об очень высоком качестве сборки блока питания.

Данный тип устройств среди всех комплектующих, входящих в состав персонального компьютера, можно смело назвать самым консервативным. Практически не меняются форм-факторы. Дельта мощностей из-за одинакового энергопотребления остального железа тоже одинакова. На сегодняшний день честных 900 Вт достаточно, чтобы запитать систему, состоящую из двух-трех топовых видеокарт. Стандартизированы все разъемы.

Развитие сертификата 80 PLUS — вот, пожалуй, единственная эволюционная составляющая современных блоков питания. Так, на рынке предостаточно моделей, поддерживающих более эффективный стандарт 80 PLUS Gold, характеризующийся еще более серьезными требованиями к КПД. Лидеры же индустрии представили модели, сертифицированные согласно пакетам 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium. Что касается одного из последних стандартов, то его ярким представителем является блок питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт. При напряжении 230 В его КПД не «проседает» ниже 90% при 10-процентной нагрузке, ниже 94% при 20-процентной нагрузке, ниже 96% при 50-процентной нагрузке и ниже 91% при 100-процентной нагрузке. То есть потери электроэнергии минимальны! Правда, стоит такой блок приблизительно 30;000 рублей.