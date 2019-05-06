Первый гибкий мобильник вышел ещё в 2011 году. Почему истерия по ним началась только сегодня?

Прототип назывался PaperPhone имел привычную функциональность телефона на тот момент (звонки, сообщения, заметки и т.д.), а отличие заключалось лишь в наличии гибкого сенсорного экрана E-Ink.

Правда, в массовое производство прототип так и не пошел, потому что люди выбирали не форму, а содержание - в то время "выстрелили" плоские, но более функциональные смартфоны на Android с быстрыми цветными IPS/AMOLED-экранами.

А изогнутая форма экрана сначала набрала популярность в телевизорах, и только на рубеже 2018-2019 гг. начали появляться первые гибкие модели Android-смартфонов - по-настоящему тонкие и полноценные (по процессору, камерам, качеству звука и экрана) Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Причём Самсунг ещё и оказался ломучим, из-за чего его сняли с производства на доработку почти сразу после выхода первых обзоров.