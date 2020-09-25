Старше любого из нас: сегодня Motorola исполнилось 92 года

Это, к слову, был не единственный рекорд великого советского парашютиста-испытателя. В 1947 году Романюк он совершил прыжок с высоты 13400 метров и уже на этой высоте раскрыл парашют. К тому времени его стаж насчитывал 3000 прыжков и в мировом авиационном спорте наш соотечественник не знал равных.

Новейшие рекорды по затяжному прыжку стартовали уже в космосе. В 2012 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 36,6 километра и первым в мире преодолел звуковой барьер в прыжке. Длительность свободного падения составила 4 минуты 36 секунд. Правда, уже в 2014 году рекорд высоты перешёл к бывшему сотруднику Google Алану Юстасу — он прыгнул с высоты 41,2 км.