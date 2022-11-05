Денег нет, но вы держитесь: на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink

Ранее SpaceX направила в Пентагон письмо, в котором утверждалось, что на финансирование Starlink на Украине уже израсходовано почти $100 млн. В письме содержалось требование, чтобы Министерство обороны взяло на себя часть финансирования службы. Через несколько дней Маск написал, что SpaceX отозвала запрос.

Сбой в работе Starlinks произошел на Украине 24 октября. По словам "человека, осведомленного о ситуации", ситуация была описана как "огромная проблема" для украинских военных. Согласно источнику CNN, терминалы были закрыты из-за отсутствия финансирования. Сбой затронул 1 300 терминалов, используемых для боевых операций.

Украинская сторона, зная о проблеме, попросила британцев помочь в финансировании Starlinks.

“Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют непосредственную тактическую пользу для украинских военных", - заявил британский чиновник в интервью CNN.