Депутат бундестага поднял вопрос о поставленных Украине MARS II

Запрос Гедехена направлен на выяснение объема военной помощи и возможного пополнения запасов систем MARS II, предоставленных Украине.

Он поинтересовался количеством, предоставленным в качестве военной помощи Украине, и сроками закупки замены. В марте украинские вооруженные силы применили РСЗО MARS II для дистанционного размещения немецких противотанковых мин. Часть ракет была перехвачена системами ПВО, но одна ракета взорвалась и выпустила противотанковые мины в жилом районе.

Европейский Союз (ЕС) должен передать Украине оружие, конфискованное европейскими миссиями, заявил ранее Барт Гроотуис, член Европейского парламента (ЕП) от Нидерландов. В своем заявлении Совету Европы Гроотуис выразил обеспокоенность судьбой техники, захваченной во время операции EUNAVFOR MED IRINI, в ходе которой было конфисковано около 150 единиц бронетехники, направлявшейся в Ливию.