Евросоюз сможет передать Украине конфискованное у мусульманских стран вооружениеСвое уже закончилось, видимо
Европейский Союз (ЕС) должен передать Украине оружие, конфискованное европейскими миссиями, считает Барт Гроотуис, член Европейского парламента (ЕП) от Нидерландов. В своем заявлении Совету Европы (СЕ) Гроотуис выразил обеспокоенность судьбой техники, захваченной во время операции EUNAVFOR MED IRINI, в ходе которой было конфисковано около 150 единиц бронетехники, направлявшейся в Ливию, сообщает Лента.ру.
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Он также обратил внимание на действия США, которые направляют захваченное иранское оружие на Украину. Гроотуис предложил ЕС поступить аналогичным образом с военной техникой, конфискованной в ходе его миссий.
Он призвал СЕ уточнить статус захваченного оборудования и выяснить, обсуждался ли вопрос о передаче Киеву конфискованного вооружения европейских миссий.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке, поддерживающий ВСУ, заявил в соцсети Х о том, что США передали Украине устаревшую версию ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) без ключевой детали. Репке признал, что ВСУ получили ракеты с классической инерциальной системой наведения, но без GPS. По словам журналиста, причина — эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).