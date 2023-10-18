Евросоюз сможет передать Украине конфискованное у мусульманских стран вооружение

Он также обратил внимание на действия США, которые направляют захваченное иранское оружие на Украину. Гроотуис предложил ЕС поступить аналогичным образом с военной техникой, конфискованной в ходе его миссий.

Он призвал СЕ уточнить статус захваченного оборудования и выяснить, обсуждался ли вопрос о передаче Киеву конфискованного вооружения европейских миссий.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке, поддерживающий ВСУ, заявил в соцсети Х о том, что США передали Украине устаревшую версию ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) без ключевой детали. Репке признал, что ВСУ получили ракеты с классической инерциальной системой наведения, но без GPS. По словам журналиста, причина — эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).