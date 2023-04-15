"Для защиты от России": Польша потребовала от США ракеты

В частности, Варшава хочет получить крылатые ракеты модели JASSM-XR, которые могут запускаться с истребителей F-16 или F-35 Lightning II. Interia пишет, что потребность в этих ракетах возникла в связи с недавними заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.

Пока неясно, согласятся ли Соединенные Штаты на просьбу Польши.

Ранее Польская контрразведка обвинила российские спецслужбы, а если быть точнее, хакерскую группировку, которую США связывают с работой на “российские спецслужбы”, в проведении кибератаки на дипломатические представительства Европейского союза с использованием фишинговых технологий.