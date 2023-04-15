"Для защиты от России": Польша потребовала от США ракеты

"Для защиты от России": Польша потребовала от США ракетыКоторые могут запускаться с истребителей F-16 или F-35 Lightning II
Польша потребовала от Соединенных Штатов предоставить ей крылатые ракеты для защиты от России. С такой просьбой выступил глава республики Матеуш Моравецкий во время своего недавнего визита в США.
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В частности, Варшава хочет получить крылатые ракеты модели JASSM-XR, которые могут запускаться с истребителей F-16 или F-35 Lightning II. Interia пишет, что потребность в этих ракетах возникла в связи с недавними заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.
Пока неясно, согласятся ли Соединенные Штаты на просьбу Польши.
Ранее Польская контрразведка обвинила российские спецслужбы, а если быть точнее, хакерскую группировку, которую США связывают с работой на “российские спецслужбы”, в проведении кибератаки на дипломатические представительства Европейского союза с использованием фишинговых технологий.