Наука и технологии
10:03, 15 апреля 2023
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"Для защиты от России": Польша потребовала от США ракеты

Которые могут запускаться с истребителей F-16 или F-35 Lightning II

Польша потребовала от Соединенных Штатов предоставить ей крылатые ракеты для защиты от России. С такой просьбой выступил глава республики Матеуш Моравецкий во время своего недавнего визита в США.

"Для защиты от России": Польша потребовала от США ракеты

Фото: Unsplash

В частности, Варшава хочет получить крылатые ракеты модели JASSM-XR, которые могут запускаться с истребителей F-16 или F-35 Lightning II. Interia пишет, что потребность в этих ракетах возникла в связи с недавними заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории.

Пока неясно, согласятся ли Соединенные Штаты на просьбу Польши.

Ранее Польская контрразведка обвинила российские спецслужбы, а если быть точнее, хакерскую группировку, которую США связывают с работой на “российские спецслужбы”, в проведении кибератаки на дипломатические представительства Европейского союза с использованием фишинговых технологий.

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