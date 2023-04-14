Наука и технологии
12:47, 14 апреля 2023
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Контрразведка Польши обвинила российские спецслужбы в кибератаке на политиков Евросоюза

Для “сбора данных”

Польская контрразведка обвинила российские спецслужбы в проведении кибератаки на дипломатические представительства Европейского союза с использованием фишинговых технологий.

Контрразведка Польши обвинила российские спецслужбы в кибератаке на политиков Евросоюза

Фото: Unsplash

По данным группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации CERT Polska, целью “кампании” был сбор информации о министерствах иностранных дел и дипломатических представительствах, расположенных в странах ЕС, НАТО и Африки.

Сотрудники дипломатических миссий получали электронные письма от имени европейских посольств, содержащие вредоносные ссылки. Польская контрразведка подозревает, что хакеры могут быть связаны с группой Nobelium, которую власти США связывают со Службой внешней разведки России. Однако Россия отрицает свою причастность к хакерской группе.

Ранее компания Cloudflare, специализирующаяся на интернет-безопасности, выявила новую тенденцию в распределении DDoS-атак. Злоумышленники перешли от использования взломанных устройств интернета вещей к захвату уязвимых виртуальных частных серверов (VPS).

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