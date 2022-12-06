Доказано: спорт улучшает не только фигуру, но и молекулярные механизмы организма

Исследователи увидели, что более физически активные люди в парах однояйцевых близнецов имели меньше признаков метаболических заболеваний. Были также обнаружены различия в их молекулярных процессах. У более активных близнецов были эпигенетические метки, связанные со сниженным метаболическим синдромом, состоянием, которое может привести к сердечным заболеваниям, инсульту и диабету второго типа.

Учёные считали, что у человека уровень физической активности высокий, если он занимался спортом более 150 минут в неделю.