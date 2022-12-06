Доказано: спорт улучшает не только фигуру, но и молекулярные механизмы организма

18:21, 06 декабря 2022
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Доказано: спорт улучшает не только фигуру, но и молекулярные механизмы организмаВ лучшую сторону
Учёные выяснили, что постоянные физические упражнения могут изменить не только охват талии, но и молекулярные механизмы в человеческом теле.
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Исследователи увидели, что более физически активные люди в парах однояйцевых близнецов имели меньше признаков метаболических заболеваний. Были также обнаружены различия в их молекулярных процессах. У более активных близнецов были эпигенетические метки, связанные со сниженным метаболическим синдромом, состоянием, которое может привести к сердечным заболеваниям, инсульту и диабету второго типа.
Учёные считали, что у человека уровень физической активности высокий, если он занимался спортом более 150 минут в неделю.