Доход SpaceX превзойдет бюджет NASA

Из этой суммы около 1,1 миллиарда долларов SpaceX заработает благодаря сотрудничеству с той же NASA. Точные финансовые данные SpaceX не публикует, так как является частной компанией.

Ранее сообщалось, что в 2022 году доход SpaceX составил 4,6 миллиарда долларов, а в 2024 году — примерно 13,1 миллиарда, что почти совпало с прогнозами экспертов. Основным источником дохода стала спутниковая интернет-сеть Starlink, которая предоставляет быстрый интернет в труднодоступных местах. В 2025 году Starlink планирует заработать около 12,3 миллиарда долларов и обслуживать 7,6 миллиона пользователей.

Кроме того, компания разрабатывает новое поколение многоразовых ракет для полётов на Марс и другие планеты.