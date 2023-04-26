Доходы Google Поиска снизились после нескольких лет роста: чем конкуренты лучше

Замедление роста происходит на фоне переманивания Microsoft пользователей у Google с помощью своего чат-бота Bing, работающего на основе искусственного интеллекта, а параллельно с этим ChatGPT набирает популярность среди людей, интересующихся альтернативными инструментами поиска.

В ответ на это Google также сосредоточился на развитии своих возможностей в ИИ и планирует добавить эти функции в такие продукты, как Gmail и Документы. Стоит также упомянуть и про Bard, аналог Bing, но уже за авторством Google, однако с ним все скорее плохо, чем хорошо.

Компания также объединила свои группы Brain и DeepMind в одну организацию Google DeepMind, чтобы «значительно ускорить прогресс в области ИИ».