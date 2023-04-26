Доходы Google Поиска снизились после нескольких лет роста: чем конкуренты лучше

Доходы Google Поиска снизились после нескольких лет роста: чем конкуренты лучшеНаличием ИИ, очевидно
Google сообщил о замедлении роста доходов от поискового бизнеса в первом квартале 2023 года. Это говорит об усиленной конкуренции со стороны других поисковых систем. Несмотря на это, руководители Google, похоже, довольны «устойчивостью» поискового бизнеса.
Замедление роста происходит на фоне переманивания Microsoft пользователей у Google с помощью своего чат-бота Bing, работающего на основе искусственного интеллекта, а параллельно с этим ChatGPT набирает популярность среди людей, интересующихся альтернативными инструментами поиска.
В ответ на это Google также сосредоточился на развитии своих возможностей в ИИ и планирует добавить эти функции в такие продукты, как Gmail и Документы. Стоит также упомянуть и про Bard, аналог Bing, но уже за авторством Google, однако с ним все скорее плохо, чем хорошо.
Компания также объединила свои группы Brain и DeepMind в одну организацию Google DeepMind, чтобы «значительно ускорить прогресс в области ИИ».