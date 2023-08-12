Дороже только президенты: бой Маска и Цукерберга принесет миллиарды долларов

По мнению Уайта, такой бой мог бы принести миллиард долларов. Уайт упомянул о поединке во время подкаста с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Он заявил: «Это будет грандиозный поединок: чтобы его превзойти, нам придется заставить бывшего президента Дональда Трампа драться с нынешним главой государства Джо Байденом».

В июне Маск в одном из своих постов в социальных сетях выразил желание сразиться с Марком Цукербергом, и Цукерберг ответил, что принимает этот вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Даны Уайта.

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