Дороже только президенты: бой Маска и Цукерберга принесет миллиарды долларов

Дороже только президенты: бой Маска и Цукерберга принесет миллиарды долларовНо заставить Трампа и Байдена драться почти что невозможно
Бой Маска и Цукерберга принесет миллиарды долларов. Дана Уайт, глава Ultimate Fighting Championship (UFC), высказал мнение, что поединок между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним президентом Джо Байденом может превзойти по вниманию «разборки» между владельцем Twitter Илоном Маском и генеральным директором Meta* Марком Цукербергом. Пишет Лента.ру.
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По мнению Уайта, такой бой мог бы принести миллиард долларов. Уайт упомянул о поединке во время подкаста с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Он заявил: «Это будет грандиозный поединок: чтобы его превзойти, нам придется заставить бывшего президента Дональда Трампа драться с нынешним главой государства Джо Байденом».
В июне Маск в одном из своих постов в социальных сетях выразил желание сразиться с Марком Цукербергом, и Цукерберг ответил, что принимает этот вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Даны Уайта.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена