"Достигнуть лучшего будущего для человечества": Илон Маск дал интервью китайскому журналу

Он также приводит некоторые из своих высоких целей в качестве примеров того, какие технологии могут (в конечном итоге) создать его компании, например, "самоподдерживающийся город на Марсе", способ "интеграции человека с искусственным интеллектом" и "стационарные батареи". Маск также упоминает еще не увидевшего свет гуманоида Tesla Bot и предполагает, что люди смогут купить робота в подарок "менее чем через десять лет".

Аналитики называют эту статью "умным ходом" со стороны Маска, поскольку она позволяет ему "воспользоваться возможностью продемонстрировать технологическое мастерство своих компаний китайским чиновникам и общественности".