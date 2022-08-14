"Достигнуть лучшего будущего для человечества": Илон Маск дал интервью китайскому журналу

"Достигнуть лучшего будущего для человечества": Илон Маск дал интервью китайскому журналуХороший способ продемонстрировать развитие своих компаний китайским чиновникам и общественности
Маск говорит, что журнал пригласил его поделиться своими "мыслями о видении технологий и человечества", а затем он перешел к описанию и продвижению технологий, используемых принадлежащими ему компаниями - Tesla, SpaceX и Neuralink, - которые, по его мнению, могут "помочь достигнуть лучшего будущего для человечества".
С этой целью любая область, которая способствует устойчивому будущему, достойна наших инвестиций. Будь то Tesla, Neuralink или SpaceX, все эти компании были основаны с конечной целью улучшить будущее человеческой жизни и создать как можно больше практической ценности для мира - Tesla для ускорения перехода мира к устойчивой энергетике, Neuralink для медицинской реабилитации, SpaceX для создания межзвездных соединений.
Он также приводит некоторые из своих высоких целей в качестве примеров того, какие технологии могут (в конечном итоге) создать его компании, например, "самоподдерживающийся город на Марсе", способ "интеграции человека с искусственным интеллектом" и "стационарные батареи". Маск также упоминает еще не увидевшего свет гуманоида Tesla Bot и предполагает, что люди смогут купить робота в подарок "менее чем через десять лет".
Аналитики называют эту статью "умным ходом" со стороны Маска, поскольку она позволяет ему "воспользоваться возможностью продемонстрировать технологическое мастерство своих компаний китайским чиновникам и общественности".
Я также приветствую большее число китайских партнеров-единомышленников, которые присоединятся к нам в изучении чистой энергии, искусственного интеллекта, сотрудничества человека и машины и освоения космоса, чтобы создать будущее, которого стоит ждать