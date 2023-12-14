Драма со SpaceX вызвала эффект домино, угрожая планам по Луне и миссии Axiom

Секретный военный запуск может потенциально повлиять на январский график SpaceX, что скажется на запуске коммерческого лунного аппарата Intuitive Machines и испытательном полете ракеты Vulcan компании United Launch Alliance с лунным аппаратом Astrobotic.

Учитывая, что для военного запуска потребуются эксклюзивные возможности Falcon Heavy на стартовом комплексе 39A, это может привести к возникновению узких мест в расписании.

SpaceX может потребоваться соблюсти хрупкий баланс между высокоприоритетными миссиями, включая миссию компании Axiom Space.