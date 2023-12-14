Наука и технологии
14:16, 14 декабря 2023
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Драма со SpaceX вызвала эффект домино, угрожая планам по Луне и миссии Axiom

Деньги нужны всем

Задержка SpaceX с запуском X-37B для Космических сил США вызвала эффект домино, который может поставить под угрозу несколько важных миссий. Изначально запланированный на эту неделю, возврат тяжелой ракеты Falcon Heavy в ангар для обслуживания отложил запуск как минимум до конца декабря или даже начала следующего года.

Драма со SpaceX вызвала эффект домино, угрожая планам по Луне и миссии Axiom

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Секретный военный запуск может потенциально повлиять на январский график SpaceX, что скажется на запуске коммерческого лунного аппарата Intuitive Machines и испытательном полете ракеты Vulcan компании United Launch Alliance с лунным аппаратом Astrobotic.

Учитывая, что для военного запуска потребуются эксклюзивные возможности Falcon Heavy на стартовом комплексе 39A, это может привести к возникновению узких мест в расписании.

SpaceX может потребоваться соблюсти хрупкий баланс между высокоприоритетными миссиями, включая миссию компании Axiom Space.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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