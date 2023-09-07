Наука и технологии
11:30, 07 сентября 2023
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Дронам-доставщикам в США разрешили летать вне прямой видимости операторов

Почему это важно

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало UPS Flight Forward, дочерней компании UPS, специализирующейся на доставке грузов с помощью беспилотников, разрешение на выполнение полетов на большие расстояния за пределами визуальной прямой видимости операторов.

Дронам-доставщикам в США разрешили летать вне прямой видимости операторов

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Это событие позволит UPS расширить спектр услуг по доставке грузов с помощью беспилотников, не требуя от наземных операторов контроля за маршрутами движения дронов. Для доставки грузов в этом режиме UPS будет использовать беспилотные летательные аппараты SwissDrones SVO 50 V2.

Это изменение в законодательстве открывает двери для таких компаний, занимающихся беспилотной доставкой, как Wing, FedEx и Zip, чтобы расширить спектр своих услуг и охватить более широкую клиентскую базу.

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