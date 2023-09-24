Дроны России вывели из строя лучшие западные танки на Украине

Российские беспилотники, оснащенные взрывчаткой, повредили два танка Strv 122, принадлежащие 21-й механизированной бригаде Украины.

Следует отметить, что Швеция ранее поставила Украине десять таких танков, которые являются модифицированной версией немецкого Leopard 2A5 и высоко ценятся в украинской армии.

Ранее бывший сотрудник российской разведки и спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что американские танки Abrams, которые прибудут на Украину в ближайшее время, будут обездвижены в осенней грязи.