Дроны России вывели из строя лучшие западные танки на Украине

Дроны России вывели из строя лучшие западные танки на УкраинеНо пока что не все
По данным журнала Forbes, российские беспилотники на данный момент вывели из строя 20% лучших украинских танков западного производства, пишет Лента.ру. Инцидент затронул два из десяти шведских танков Strv 122, расположенных на востоке Украины. Эти танки считаются лучшими в арсенале Украины.
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Российские беспилотники, оснащенные взрывчаткой, повредили два танка Strv 122, принадлежащие 21-й механизированной бригаде Украины.
Следует отметить, что Швеция ранее поставила Украине десять таких танков, которые являются модифицированной версией немецкого Leopard 2A5 и высоко ценятся в украинской армии.
Ранее бывший сотрудник российской разведки и спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что американские танки Abrams, которые прибудут на Украину в ближайшее время, будут обездвижены в осенней грязи.