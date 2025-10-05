EchoStar скоро продаст S-диапазон SpaceX Илона Маска за $17 млрд

Опубликовано 05 октября 2025, 15:001 мин.
EchoStar скоро продаст S-диапазон SpaceX Илона Маска за $17 млрдЗавершила важный этап перед продажей
EchoStar объявила, что выполнила все требования регуляторов для сохранения прав на глобальный S-диапазон, который она продаёт SpaceX в сделке более чем на $17 млрд. Американский оператор сообщил, что спутник Lyra-4, запущенный в июне компанией Rocket Lab, успешно работал на низкой орбите не менее 90 дней. Это позволило выполнить подтвердить восстановление прав на спектр.
После завершения всех процедур другие операторы, работающие в перекрывающихся частотах, должны координировать действия с EchoStar. SpaceX планирует использовать этот спектр вместе с наземными частотами для увеличения пропускной способности D2D-сервисов в 20 раз.
SpaceX уже имеет более 650 спутников Starlink с базовыми D2D-возможностями (текстовые сообщения, экстренные уведомления) в США, Новой Зеландии и Японии. В рамках сделки компания заплатит EchoStar $ 17 млрд комбинацией акций и наличных, а также покроет $ 2 млрд процентов по долгам EchoStar.
Для EchoStar это важный шаг после долгого пути с проблемными спутниками и проверок регуляторов, пишут СМИ.