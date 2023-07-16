Экс-советник главы Пентагона: Россия может заполнить Атлантику подлодками и уничтожить США

Экс-советник главы Пентагона: Россия может заполнить Атлантику подлодками и уничтожить СШАВ случае военного конфликта
В недавнем интервью политическому комментатору Майклу Сэвиджу бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае прямого военного конфликта с США Россия может разместить свой флот подлодок в Атлантическом океане, создав значительную угрозу для Соединенных Штатов, сообщает Лента.ру. Своими соображениями полковник Макгрегор поделился в видеоролике, размещенном на его канале в YouTube.
Источник: Ferra.ru
По мнению военного эксперта, Россия способна заполнить своими подводными лодками Атлантический и Тихий океаны, что даст ей стратегическое преимущество. Он подчеркнул, что США в настоящее время не обладают подобными возможностями.
Из других новостей: ВМС Франции недавно получили необычное пополнение своего флота - подводную лодку Франкенштейна. Компания Naval Group, французский оборонный подрядчик, передала ВМС Франции подводную лодку, которая была построена путем соединения задней секции одной атомной подводной лодки с передней секцией другой.