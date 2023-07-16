Экс-советник главы Пентагона: Россия может заполнить Атлантику подлодками и уничтожить США

По мнению военного эксперта, Россия способна заполнить своими подводными лодками Атлантический и Тихий океаны, что даст ей стратегическое преимущество. Он подчеркнул, что США в настоящее время не обладают подобными возможностями.

Из других новостей: ВМС Франции недавно получили необычное пополнение своего флота - подводную лодку Франкенштейна. Компания Naval Group, французский оборонный подрядчик, передала ВМС Франции подводную лодку, которая была построена путем соединения задней секции одной атомной подводной лодки с передней секцией другой.