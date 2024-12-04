Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётах

Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётахКак космонавты получают воздух во время длительных космических полетов
Эти системы имеют решающее значение для поддержания атмосферы в состоянии, пригодном для жизни, с определенным давлением и уровнем газов. Давление на МКС поддерживается в пределах от 734 до 770 мм рт. ст., а уровень кислорода — от 140 до 160 мм рт. ст. для соответствия атмосфере Земли. Уровень углекислого газа тщательно контролируется, чтобы предотвратить накопление токсинов.
На российском сегменте МКС используется система «Электрон-ВМ», которая вырабатывает кислород путем электролиза. Эта система расщепляет воду на кислород и водород, выделяя водород в космос и отправляя кислород в атмосферу станции. Эта система постоянно совершенствуется с момента ее разработки на космической станции «Мир» в 1986 году.
На станции также используются системы для управления углекислым газом. Система «Воздух» поглощает CO2 с помощью сорбентов и выводит его в космос. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций имеются резервные генераторы кислорода. Регулярный мониторинг обеспечивает безопасное качество воздуха, поскольку в бортовых системах могут присутствовать такие вредные вещества, как аммиак или ртуть.
«Ещё разрабатываются методы для повторного использования углекислого газа и водорода в реакторах, которые позволят получать воду и … но пока эти технологии ещё испытываются и совершенствуются, российская „Электрон-ВМ“ остаётся надёжной опорой кислородного баланса на МКС», — подытожил Бражников.