Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётах

Эти системы имеют решающее значение для поддержания атмосферы в состоянии, пригодном для жизни, с определенным давлением и уровнем газов. Давление на МКС поддерживается в пределах от 734 до 770 мм рт. ст., а уровень кислорода — от 140 до 160 мм рт. ст. для соответствия атмосфере Земли. Уровень углекислого газа тщательно контролируется, чтобы предотвратить накопление токсинов .

На российском сегменте МКС используется система «Электрон-ВМ», которая вырабатывает кислород путем электролиза. Эта система расщепляет воду на кислород и водород, выделяя водород в космос и отправляя кислород в атмосферу станции. Эта система постоянно совершенствуется с момента ее разработки на космической станции «Мир» в 1986 году.