Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 20:11
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Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётах

Как космонавты получают воздух во время длительных космических полетов
Астронавты на Международной космической станции (МКС) полагаются на передовые системы жизнеобеспечения для поддержания пригодного для дыхания воздуха, сообщает Юрий Бражников в своей недавней статье для Ferra.ru.
Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётах
© Ferra

Эти системы имеют решающее значение для поддержания атмосферы в состоянии, пригодном для жизни, с определенным давлением и уровнем газов. Давление на МКС поддерживается в пределах от 734 до 770 мм рт. ст., а уровень кислорода — от 140 до 160 мм рт. ст. для соответствия атмосфере Земли. Уровень углекислого газа тщательно контролируется, чтобы предотвратить накопление токсинов.

На российском сегменте МКС используется система «Электрон-ВМ», которая вырабатывает кислород путем электролиза. Эта система расщепляет воду на кислород и водород, выделяя водород в космос и отправляя кислород в атмосферу станции. Эта система постоянно совершенствуется с момента ее разработки на космической станции «Мир» в 1986 году.

Эксперт объяснил, откуда космонавты добывают воздух в длительных перелётах
© Ferra

На станции также используются системы для управления углекислым газом. Система «Воздух» поглощает CO2 с помощью сорбентов и выводит его в космос. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций имеются резервные генераторы кислорода. Регулярный мониторинг обеспечивает безопасное качество воздуха, поскольку в бортовых системах могут присутствовать такие вредные вещества, как аммиак или ртуть.

«Ещё разрабатываются методы для повторного использования углекислого газа и водорода в реакторах, которые позволят получать воду и … но пока эти технологии ещё испытываются и совершенствуются, российская „Электрон-ВМ“ остаётся надёжной опорой кислородного баланса на МКС», — подытожил Бражников.