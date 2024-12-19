Эксперт рассказал об особых регионах Земли, где моделируют жизнь на других планетах

Эксперт рассказал об особых регионах Земли, где моделируют жизнь на других планетахПри подготовке космонавтов
Этот эксперимент является частью более широкого проекта SIRIUS — сотрудничества российского Института медико-биологических проблем (ИМБП) и американского NASA, направленного на изучение адаптации человека к длительным космическим полетам.
В течение года участники эксперимента выполняли различные задания, такие как поиск места посадки на Луне, взаимодействие с роботами и проведение более 70 научных экспериментов. Команда также испытала на себе симуляцию выхода в открытый космос и практиковалась в управлении повседневной деятельностью, при этом имея дело с симулированными задержками связи.
Но закрыть людей на длительное время и наблюдать за ними — тенденция не современная.
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Первопроходцем был эксперимент БИОС-3 СССР 1960−70-х годов. Тогда участников «запирали в герметичных модулях, где они выращивали растения, проводили эксперименты и проверяли, смогут ли автономно выживать (даже пекли хлеб из выращенной пшеницы)», — пишет Бражников.
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Далее был и российский «Марс-500» — 2010−2011 годах группа людей провела 520 дней в модуле, «летали» на Марс и обратно. Тогда учёные впервые столкнулись с проблемой хронической усталости и психологической изоляции.
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Ещё есть Южный полюс: изоляционные станции в Антарктиде помогают моделировать жизнь на других планетах. Почему там? «Потому что холод, темнота и отрезанность от цивилизации».
Такие эксперименты проводят и за границей — Европейское космическое агентство организовало серию изоляционных миссий Concordia в Антарктике. Или Индия, которая запустила первую аналогичную миссию в Ладакхе, на высоте 3000 метров над уровнем моря, где низкое давление и уровень кислорода.