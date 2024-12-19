Эксперт рассказал об особых регионах Земли, где моделируют жизнь на других планетах

Но закрыть людей на длительное время и наблюдать за ними — тенденция не современная.

Первопроходцем был эксперимент БИОС-3 СССР 1960−70-х годов. Тогда участников «запирали в герметичных модулях, где они выращивали растения, проводили эксперименты и проверяли, смогут ли автономно выживать (даже пекли хлеб из выращенной пшеницы)» , — пишет Бражников.

Далее был и российский «Марс-500» — 2010−2011 годах группа людей провела 520 дней в модуле, «летали» на Марс и обратно. Тогда учёные впервые столкнулись с проблемой хронической усталости и психологической изоляции.

Ещё есть Южный полюс: изоляционные станции в Антарктиде помогают моделировать жизнь на других планетах. Почему там? «Потому что холод, темнота и отрезанность от цивилизации».