Еще один глава компании предрек исчезновение программистов

В недавнем интервью Питеру Х. Диамандису для подкаста «Moonshots and Mindsets» Мостак поделился своим видением будущего, формируемого искусственным интеллектом.

Мостак отметил, что индустрия ИИ уже набирает обороты, и есть данные о том, что «41% всего кода сейчас создается ИИ». Данные GitHub показывают, что всего за три месяца популярность ИИ на платформе даже превысила популярность таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.

Мостак предсказывает революционные изменения в сфере коммуникации и доступа к информации. Он считает, что к концу следующего года такие модели ИИ, как ChatGPT, могут быть полностью внедрены в мобильные телефоны.