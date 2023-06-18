Если у каждого будет электромобиль, выдержит ли городская электросеть

Если у каждого будет электромобиль, выдержит ли городская электросетьНа примере Норвегии
По мере роста популярности электромобилей возникают опасения, сможет ли электрическая сеть справиться с возросшим спросом на их зарядку. Так, недавний анализ, проведенный Washington Post, проливает свет на этот вопрос.
Для анализа была выбрана Норвегия, страна с высоким процентом электромобилей: более 90% новых автомобилей, продаваемых в стране, являются электрическими. Примечательно, что электросеть справилась с этим всплеском без проблем.
Анне Нисэтер из компании Elvia, обслуживающей Осло, подтверждает, что сеть не разрушилась, а возобновляемые источники энергии Норвегии легко справились с возросшим спросом, сократив при этом выбросы парниковых газов.
Если говорить про электромобили, то примечательно, что Foxconn, основной производитель iPhone, решил сделать стратегический сдвиг в их сторону, пытаясь преодолеть трудности, вызванные напряженными отношениями между США и Китаем. Подробнее в материале.