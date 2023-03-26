Есть ли в России дефицит лекарств: ответ главы Минздрава

Помимо этого в России постоянно открываются новые лаборатории, о чем также поведал Мурашко. Он добавил, что Минздрав в этом году завершает создание производственной площадки по выпуску тест-систем для лекарственных препаратов и клеточных технологий.

Ранее Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.

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