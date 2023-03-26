Есть ли в России дефицит лекарств: ответ главы Минздрава

Есть ли в России дефицит лекарств: ответ главы МинздраваИ что еще ведомство делает для медицинской сферы
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что в России разработаны механизмы, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы в медицинских сферах, передают РИА Новости. Поэтому в стране нет глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования.
Фото: Unsplash
Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют
Помимо этого в России постоянно открываются новые лаборатории, о чем также поведал Мурашко. Он добавил, что Минздрав в этом году завершает создание производственной площадки по выпуску тест-систем для лекарственных препаратов и клеточных технологий.
Ранее Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.