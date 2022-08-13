Эта операционная система 2022 года может работать на оборудовании 80-х годов

На фоне всех перечислений нововведений следующее предложение наиболее интересно: "Поддержка серверов X11 на базе wsfb на Commodore Amiga". Это значит, что NetBSD 9.3 можно запустить на Amiga. Получается, что операционная система 2022 года может вполне работать на оборудовании конца 1980-х годов.

Ранее Microsoft выпустила предупреждение о том, что компьютеры на Windows с новейшими поддерживаемыми процессорами могут быть подвержены повреждению данных. Проверьте свой компьютер.