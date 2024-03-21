Европа обратилась к SpaceX с ее Falcon 9 для предстоящих запусков Galileo

Соглашение, заключенное с США, позволяет персоналу ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА) получить полный доступ к стартовой площадке и право на возвращение спутников в случае неполадок в миссии. Два отдельных запуска Falcon 9 из Флориды в конце этого года выведут 700-килограммовые спутники Galileo на орбиту высотой 22 000 км.

Высокотехнологичный характер этих спутников Galileo, аналогичных американской системе GPS, требует дополнительных мер безопасности. Впервые эти европейские навигационные спутники будут запущены за пределами европейской территории.

Такая зависимость от SpaceX обойдется недешево. Стоимость двух запусков составляет 180 миллионов евро (около 196 миллионов долларов), что на 30% больше стандартной цены запуска Falcon 9.

Обращение к SpaceX является частью более масштабного «кризиса ракет-носителей» для ЕКА. Причины две: разрыв связей с Роскосмосом и задержки в разработке собственной европейской ракеты Ariane 6.