Евросоюз не знает, где 86% замороженных активов Центробанка России

Издание уточняет, что из 258 млрд долларов на данный момент было “найдено” не более 36,4 млрд долларов. Получается, что на данный момент Евросоюз не знает о том, где находятся остальные 86% заблокированных средств.

Юристы обратили внимание на то, что если Европейский Союз хочет использовать эти средства для восстановления Украины, их сначала нужно найти. Они выдвинули предложение обязать европейские банки передать всю информацию о замороженных средствах Российской Федерации в Еврокомиссию ради вышеназванных целей.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал информацию о возможности поставок боевых самолётов США и Европой Украине.