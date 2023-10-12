FAA: спутники Starlink будут давить одного человека раз в два года

FAA: спутники Starlink будут давить одного человека раз в два годаКомпания отрицает обвинения
SpaceX оспорила доклад Федерального управления гражданской авиации (FAA), в котором говорится о том, что спутниковая группировка Starlink представляет значительную опасность для людей на Земле. В 35-страничном аналитическом отчете FAA говорится о потенциальной опасности спутниковых группировок, подобных Starlink, в том числе о возможности травмирования или гибели людей от обломков падающих спутников.
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Компания SpaceX в своем письме оспорила выводы доклада, назвав их «абсурдными, необоснованными и неточными». В тексте упоминалось, что в будущем эти спутники будут падать, убивая по человеку в год. Компания утверждает, что ее спутники рассчитаны на полное сгорание при входе в атмосферу, и заявляет, что никаких обломков спутников Starlink обнаружено не было.
Аэрокосмическая корпорация, подготовившая первоначальный отчет, совместно с компанией SpaceX проводит анализ полученных данных. FAA также рассматривает письмо SpaceX.