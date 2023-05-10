ФБР похвалилось саботажем созданного «элитными российскими шпионами» хакерского инструмента

Технические эксперты ФБР выявили и обезвредили вредоносное программное обеспечение, используемое, по их мнению, ФСБ. Вредоносная программа, известная как Snake, считалась главным инструментом шпионажа. Целью операции было устранение Snake непосредственно на «виртуальном поля боя».

Авторы Snake, хакерская группа под названием «Turla», действовала на протяжении двух десятилетий, атакуя различные организации, входящие в НАТО, правительственные учреждения США и технологические компании.

Руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амин Хасбини рассказал о главной причине, по которой киберпреступники всё реже атакуют Российскую Федерацию.