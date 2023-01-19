Финляндия готовится к биологической и ядерной катастрофе

Так, в стране создаются склады для оборудования и лекарств, которые могут быть использованы в случае химической, биологической и ядерной катастрофы.

Разработка проекта, по словам Микконен, началась в 2020 году. Издание со ссылкой на экспертов пишет, что благодаря этим складам получится повысить стратегическую готовность в странах Северной Европы и Прибалтики. Стоимость проекта составляет 242 млн евро и финансируется Европейской комиссией.

Ранее в Финляндии запустили первое в мире подземное хранилище радиоактивных отходов, которые будут храниться сотни лет.