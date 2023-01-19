Финляндия готовится к биологической и ядерной катастрофе

Финляндия готовится к биологической и ядерной катастрофеНа проект выделено 242 млн евро
Финляндия создаст запасы средств индивидуальной защиты, измерительных приборов, лекарств и противоядий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает MTV Uutiset со ссылкой на министра внутренних дел страны Кристу Микконен.
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Так, в стране создаются склады для оборудования и лекарств, которые могут быть использованы в случае химической, биологической и ядерной катастрофы.
Разработка проекта, по словам Микконен, началась в 2020 году. Издание со ссылкой на экспертов пишет, что благодаря этим складам получится повысить стратегическую готовность в странах Северной Европы и Прибалтики. Стоимость проекта составляет 242 млн евро и финансируется Европейской комиссией.
Ранее в Финляндии запустили первое в мире подземное хранилище радиоактивных отходов, которые будут храниться сотни лет.