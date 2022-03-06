Физические упражнения снижают риск развития деменции. Но есть один нюанс

“Если люди занимались спортом в районах даже с умеренным уровнем загрязнения воздуха, ожидаемые улучшения в работе мозга от физических упражнений почти исчезали”, объясняют ученые.

Все дело в том, что когда вы занимаетесь энергичными физическими упражнениями, например, бегом, вы тяжело дышите. И чем тяжелее вы дышите, тем больше загрязняющих веществ вы втягиваете в себя. Для сравнения исследователи также включили в выборку людей, которые никогда не занимались энергичными тренировками. Используя известные модели качества воздуха, они оценили уровень загрязнения воздуха в местах проживания людей и, наконец, сравнили результаты сканирования мозга.

Как и ожидалось, энергичные физические упражнения в целом были связаны с крепким здоровьем мозга. Мужчины и женщины, которые жили и предположительно занимались спортом в районах с низким уровнем загрязнения воздуха, показали относительно большое количество серого вещества и низкую частоту поражения белого вещества, по сравнению с людьми, которые никогда не занимались тяжелыми физическими упражнениями.