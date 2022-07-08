Фото: SpaceX готовится к первому орбитальному полету прототипа Starship

Прототипы Starship уже провели несколько высотных испытательных полетов, но аппарат еще не выходил на орбиту. SpaceX планирует изменить эту ситуацию в ближайшее время – компания готовится к запуску орбитального испытательного полета системы.

Прототип будет запущен с помощью сверхтяжелой ракеты, известной как Booster 7. Эта ракета уже находится на площадке и уже в ближайшие дни может провести статическое огневое испытание - предстартовое испытание, в ходе которого двигатели ракеты зажигаются, а аппарат остается закрепленным на земле.