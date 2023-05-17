Наука и технологии
13:42, 17 мая 2023
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Франция начала расследование по поводу намеренного замедления iPhone

Как долго все будет идти – неизвестно

Франция начала расследование в отношении предполагаемой практики намеренного устаревания устройств Apple, как сообщает Agence France-Presse.

Расследование, начатое по жалобе ассоциации Halt Planned Obsolescence (HOP), направлено на выявление потенциально вводящих в заблуждение коммерческих практик производителя iPhone.

HOP утверждает, что Apple привязывает серийные номера запасных частей к смартфонам с помощью микрочипов, что может ограничить ремонт не сертифицированными специалистами или привести к намеренной «деградации» устройств, починенных с помощью нестандартных компонентов.

Ассоциация требует, чтобы Apple обеспечила право на ремонт устройств, способствуя развитию более «устойчивой и циркулярной» экономики.

Кстати об Apple: недавно Macworld предупредила читателей о необходимости осторожно относиться к слухам о продукции этой компании, проливая свет на недавнее разоблачение одного из известных инсайдеров Apple.

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