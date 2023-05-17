Франция начала расследование по поводу намеренного замедления iPhone

Расследование, начатое по жалобе ассоциации Halt Planned Obsolescence (HOP), направлено на выявление потенциально вводящих в заблуждение коммерческих практик производителя iPhone.

HOP утверждает, что Apple привязывает серийные номера запасных частей к смартфонам с помощью микрочипов, что может ограничить ремонт не сертифицированными специалистами или привести к намеренной «деградации» устройств, починенных с помощью нестандартных компонентов.

Ассоциация требует, чтобы Apple обеспечила право на ремонт устройств, способствуя развитию более «устойчивой и циркулярной» экономики.

Кстати об Apple: недавно Macworld предупредила читателей о необходимости осторожно относиться к слухам о продукции этой компании, проливая свет на недавнее разоблачение одного из известных инсайдеров Apple.