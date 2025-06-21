Французская Eutelsat привлечет €1,56 млрд для конкуренции со Starlink

Первый этап — продажа акций по цене 4 евро ограниченному кругу инвесторов, включая государство, Bharti, CMA CGM и страховой фонд FSP. Второй этап — открытая эмиссия для всех акционеров.

Полученные средства помогут снизить долг компании и вложить до 2,2 млрд евро в обновление спутниковой группировки OneWeb.

Также Франция вложит более 700 млн евро, став крупнейшим участником сделки.

Eutelsat уже управляет более чем 30 спутниками на геостационарной орбите и 650 спутниками OneWeb на низкой орбите, но для “устойчивой глобальной работы” нужна новая инфраструктура, запуск которой ожидается к концу 2026 года.