Французская Eutelsat привлечет €1,56 млрд для конкуренции со Starlink

Опубликовано 21 июня 2025, 18:451 мин.
Французская Eutelsat привлечет €1,56 млрд для конкуренции со StarlinkПолучится ли
Французское правительство планирует увеличить свою долю в спутниковом операторе Eutelsat почти до 30%, чтобы поддержать компанию на фоне роста конкурента — Starlink от SpaceX. Для этого Eutelsat проведёт двухэтапное привлечение капитала на сумму 1,56 млрд долларов.
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Первый этап — продажа акций по цене 4 евро ограниченному кругу инвесторов, включая государство, Bharti, CMA CGM и страховой фонд FSP. Второй этап — открытая эмиссия для всех акционеров.
Полученные средства помогут снизить долг компании и вложить до 2,2 млрд евро в обновление спутниковой группировки OneWeb.
Также Франция вложит более 700 млн евро, став крупнейшим участником сделки.
Eutelsat уже управляет более чем 30 спутниками на геостационарной орбите и 650 спутниками OneWeb на низкой орбите, но для “устойчивой глобальной работы” нужна новая инфраструктура, запуск которой ожидается к концу 2026 года.