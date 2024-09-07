Гантели тоже стали «умными»: стартап Julu начал сбор денег

Каждая гантель Julu имеет вес от 2,7 кг до 16,3 кг. Цифровая платформа позволяет пользователям выбирать желаемый вес с помощью панели управления или приложения для iOS.

Гантели оснащены механизмом фиксации, который обеспечивает безопасность во время упражнений. Кроме того, они позволяют отслеживать данные в режиме реального времени через приложение, которое фиксирует прогресс, сожженные калории и другие показатели.

Умные гантели Julu изготовлены из экологически чистых материалов и оснащены противоскользящей поверхностью для дополнительной безопасности.

В настоящее время Julu предлагает 40-процентную скидку в рамках своей кампании на Kickstarter, при этом цена на одну гантелю составляет 239 долларов, на две — 478 долларов. Доставка начнет осуществляться по всему миру, ориентировочно в ноябре этого года.