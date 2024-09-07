Наука и технологии
Опубликовано 07 сентября 2024, 07:30
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Гантели тоже стали «умными»: стартап Julu начал сбор денег

Регулировка одной кнопкой
Появились умные гантели Julu. В отличие от обычных, которые требуют ручной смены «блинов», конструкция Julu позволяет менять вес простым нажатием кнопки или с помощью приложения для смартфона.
Гантели тоже стали «умными»: стартап Julu начал сбор денег

© Julu

Каждая гантель Julu имеет вес от 2,7 кг до 16,3 кг. Цифровая платформа позволяет пользователям выбирать желаемый вес с помощью панели управления или приложения для iOS.

Гантели оснащены механизмом фиксации, который обеспечивает безопасность во время упражнений. Кроме того, они позволяют отслеживать данные в режиме реального времени через приложение, которое фиксирует прогресс, сожженные калории и другие показатели.

Умные гантели Julu изготовлены из экологически чистых материалов и оснащены противоскользящей поверхностью для дополнительной безопасности.

В настоящее время Julu предлагает 40-процентную скидку в рамках своей кампании на Kickstarter, при этом цена на одну гантелю составляет 239 долларов, на две — 478 долларов. Доставка начнет осуществляться по всему миру, ориентировочно в ноябре этого года.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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