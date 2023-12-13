Гендиректора журнала о спорте уволили из-за скандала с искусственным интеллектом

В качестве причины такого резкого шага компания назвала необходимость «повысить операционную эффективность и доходы». Скандал разразился после появления сообщений о том, что Sports Illustrated публикует статьи с несуществующими авторами, сопровождаемые фотографиями профилей, сгенерированными искусственным интеллектом. Разоблачение вызвало общественный резонанс.

Несмотря на первоначальное отрицание, Arena Group столкнулась с растущим вниманием, что в конечном итоге привело к отстранению Левинсона от должности. Временный генеральный директор Манодж Бхаргава (Manoj Bhargava) вступил в должность, чтобы управлять кораблем в этот неспокойный период.

Левинсон, возглавляющий компанию с 2019 года, ранее работал издателем газеты Los Angeles Times. Эти потрясения свидетельствуют о том, что отрасль борется с этическими последствиями использования искусственного интеллекта в журналистике.