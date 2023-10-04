Генеративный ИИ назвали новейшим инструментом в руках диктаторов

В США, например, по данным Freedom House, бывший президент Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон ДеСантис использовали друг против друга видео- и аудиоматериалы с дипфейками. В отчете также приводится подробная информация о том, что в 22 из 70 проанализированных стран правительства имеют законодательную базу, обязывающую компании социальных сетей использовать ИИ для удаления политического, социального или религиозного контента, скрывая тем самым усилия по государственной цензуре.

Кроме того, некоторые государственные структуры обращаются к частным компаниям, которые создают пропаганду, генерируемую ИИ, в том числе фальшивые новости.