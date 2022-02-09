Геомагнитный шторм уничтожит 40 спутников Илона Маска Starlink

Сообщается, что эта буря вызвала на 50 процентов большее сопротивление, чем во время предыдущих запусков, что не позволило запущенным спутникам выйти на нужную орбиту вокруг Земли. И хотя Starlink пытался запустить их как можно плотнее друг к другу, чтобы уменьшить это сопротивление, похоже, до 40 из них сгорят в атмосфере Земли, не достигнув места назначения.

SpaceX недавно преодолела рубеж в 2000 запусков спутников и планирует запустить 12 000, если не больше, поэтому потеря 40 из них, возможно, не является большой проблемой для Маска. Тем не менее, это все еще большая часть, всех запущенных этой ракетой, спутников.