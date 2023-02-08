Германия отправит на Украину еще больше сотни танков

Германия отправит на Украину еще больше сотни танковВсего 178
Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard-1 на Украину, сообщает Der Spiegel. Часть будет отправлена летом. Другую часть украинцам придется ждать до следующего года.
Фото: Ferra.ru
Отмечается, что Германия отправит гораздо больше военной техники из своих промышленных запасов, чем было объявлено ранее, когда страна одобрила поставку Украине танков Leopard 2. Часть Leopard-1 власти Германии отправят летом, а основная часть будет передана только в следующем году.
Армин Паппергер, председатель правления немецкого производителя оружия Rheinmetall, заявил, что Киев получит от 20 до 25 танков Leopard-1 в этом году, а “остальные 88 танков, которые у нас есть, будут поставлены в следующем году".
Ранее источник РИА Новостей сообщил, что в 2022 году российские военные предприятия нарастили производство снарядов “Краснополь” для борьбы с натовскими танками.