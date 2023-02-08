Германия отправит на Украину еще больше сотни танков

Отмечается, что Германия отправит гораздо больше военной техники из своих промышленных запасов, чем было объявлено ранее, когда страна одобрила поставку Украине танков Leopard 2. Часть Leopard-1 власти Германии отправят летом, а основная часть будет передана только в следующем году.

Армин Паппергер, председатель правления немецкого производителя оружия Rheinmetall, заявил, что Киев получит от 20 до 25 танков Leopard-1 в этом году, а “остальные 88 танков, которые у нас есть, будут поставлены в следующем году".

Ранее источник РИА Новостей сообщил, что в 2022 году российские военные предприятия нарастили производство снарядов “Краснополь” для борьбы с натовскими танками.