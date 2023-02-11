Глава Центробанка РФ назвала лучший способ хранения сбережений

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 10 февраля 2023 года корреспондент Ura.ru спросил у Набиуллиной, где лучше хранить деньги: Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались", - заявила глава регулятора.

С 5 февраля, кстати, вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России, в том числе на мазут и дизель. Forbes опросил экспертов, чтобы понять, как это скажется на курсе рубля.