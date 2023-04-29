Глава NASA: SpaceX высадит космонавтов на Луну через пару лет

Эта амбициозная цель является частью программы NASA «Артемида», для которой у SpaceX есть контракт. Однако недавний испытательный полет Starship закончился его взрывом в небе над Мексиканским заливом. Тем не менее, Нельсон заявил, что взрыв »не является большой проблемой для SpaceX», и что у SpaceX достаточно оборудования для повторного запуска после завершения ремонта пусковой площадки и других ракет.

Несмотря на неудачу со взрывом, Нельсон уверен в способности SpaceX выполнить проект в срок, заявив, что сделает все возможное, чтобы следующими астронавтами на Луне были американцы.