Глава Роскосмоса уличил космический корабль Илона Маска в межконтинентальной переброске военных

Новые разработки, которые он (прим. Маск) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. Это всё история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты.