Глава Роскосмоса уличил космический корабль Илона Маска в межконтинентальной переброске военных

Наука и технологии
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Глава Роскосмоса уличил космический корабль Илона Маска в межконтинентальной переброске военныхТакое мнение
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космический корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX Илона Маска, может использоваться для межконтинентальной переброски спецназа.
Вообще-то, цель Starship — полёт на Луну и Марс. Однако Рогозин думает, что перспективный корабль может использоваться и в интересах Пентагона.
Новые разработки, которые он (прим. Маск) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. Это всё история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты.
Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса
Напомним, корабль Starship входит в состав тяжёлой ракеты-носителя. Недавно его впервые поставили на прототип ускорителя. В итоге получилась самая высокая ракета в истории.