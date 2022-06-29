Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента

Скайнет еще не настолько умен

У Тинькофф Банка есть свой голосовой помощник “Олег”, который может отвечать на звонки, когда вы заняты. И вот клиент банка рассказал о забавной ситуации, когда два “Олега” поговорили между собой и по итогу заблокировали его карту.