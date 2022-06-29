Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента

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Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиентаСкайнет еще не настолько умен
У Тинькофф Банка есть свой голосовой помощник “Олег”, который может отвечать на звонки, когда вы заняты. И вот клиент банка рассказал о забавной ситуации, когда два “Олега” поговорили между собой и по итогу заблокировали его карту.
Клиенту банка поступил звонок от корпоративного “Олега”, сам владелец карты ответить на звонок не смог, поэтому за него трубку взял его голосовой помощник. Два “Олега” провели небольшую беседу, по итогу которой банковская карта клиента оказалась заморожена.
Он обратился в тех. поддержку банка, после чего его карта была разблокирована. Сотрудники Тинькоффа обратились к пользователю для предоставления дополнительной информации о звонке, чтобы улучшить работу бота.
Источник:Банки.ру
Автор:Максим МногословныйТеги:
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