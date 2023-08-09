Google работает над соглашением о музыкальных «дипфейках»

По мере распространения музыки, создаваемой искусственным интеллектом, в том числе «дипфейков», музыкальная индустрия стремится монетизировать эту тенденцию. Технологии искусственного интеллекта может убедительно имитировать голоса и стили известных исполнителей, часто без их согласия. Цель переговоров - создать партнерство, которое позволит людям легально создавать созданные ИИ композиции и выплачивать компенсацию владельцам авторских прав.

Появление музыки, генерируемой искусственным интеллектом, аналогично появлению YouTube, которое привело к «сражениям» за авторские права, в конечном итоге разрешившимся, хоть и не бей уступков.

В то время как некоторые исполнители опасаются размывания их творчества, другие принимают эту технологию, как, например, Граймс, которая предложила свой голос для треков, сгенерированных искусственным интеллектом.