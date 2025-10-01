Город базы SpaceX нанял полицию округа Камерон для ареста нарушителей

Согласно соглашению, для Starbase выделены восемь сотрудников шерифа, из которых только двое патрулируют город одновременно. Вторая часть договора предусматривает оплату содержания арестованных: Starbase платит $ 100 в день за каждого заключённого и возмещает дополнительные расходы, например, на медицинское обслуживание.

Особенностью Starbase, напомним, является небольшое население и тесная связь с SpaceX: большинство жителей работают на компанию, а сам город появился после выкупа компанией старых жилых участков.

Договор также предусматривает возможность усиленного патрулирования во время «специальных событий», таких как запуски ракет Starship.