Город базы SpaceX нанял полицию округа Камерон для ареста нарушителей

Опубликовано 01 октября 2025, 19:251 мин.
Город базы SpaceX нанял полицию округа Камерон для ареста нарушителейИ охраны
Город Starbase в Южном Техасе, где расположена база SpaceX, теперь официально сотрудничает с полицией округа Камерон для обеспечения безопасности. Несмотря на отсутствие собственного полицейского департамента, с сентября город подписал соглашения, по которым шериф округа и его сотрудники выполняют функции полиции. Арестованных жителей тоже содержат в тюрьмах округа.
© Ferra.ru
Согласно соглашению, для Starbase выделены восемь сотрудников шерифа, из которых только двое патрулируют город одновременно. Вторая часть договора предусматривает оплату содержания арестованных: Starbase платит $ 100 в день за каждого заключённого и возмещает дополнительные расходы, например, на медицинское обслуживание.
Особенностью Starbase, напомним, является небольшое население и тесная связь с SpaceX: большинство жителей работают на компанию, а сам город появился после выкупа компанией старых жилых участков.
Договор также предусматривает возможность усиленного патрулирования во время «специальных событий», таких как запуски ракет Starship.