Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином из-за жалоб маркетплейсов

Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином из-за жалоб маркетплейсовОи не понравилась эксклюзивность
Законопроект, предлагающий провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России», неожиданно снят с запланированного рассмотрения Государственной Думой, по словам Артема Соколова, президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Его слова приводит РИА Новости
Проект, предполагающий запуск онлайн-продаж отечественного вина в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, был внесен в Госдуму Кабинетом министров РФ в апреле.
Снятие законопроекта с повестки дня, подтвержденное базой данных нижней палаты парламента, предполагает отсрочку на неопределенный срок.
По сообщениям, торговые площадки выразили недовольство эксклюзивностью, предоставленной «Почте России», что, возможно, и стало причиной задержки.
Ранее стало известно, что беспилотники «Почты России» начнут доставлять посылки в дронопорты — наземные станции, которые будут работать как почтаматы.