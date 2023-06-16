Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином из-за жалоб маркетплейсов

Проект, предполагающий запуск онлайн-продаж отечественного вина в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, был внесен в Госдуму Кабинетом министров РФ в апреле.

Снятие законопроекта с повестки дня, подтвержденное базой данных нижней палаты парламента, предполагает отсрочку на неопределенный срок.

По сообщениям, торговые площадки выразили недовольство эксклюзивностью, предоставленной «Почте России», что, возможно, и стало причиной задержки.

Ранее стало известно, что беспилотники «Почты России» начнут доставлять посылки в дронопорты — наземные станции, которые будут работать как почтаматы.