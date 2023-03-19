Госэнергонадзор Украины оценил сроки восстановления энергосистемы страны

По его словам, самое “сложное” сейчас относится к высоковольтному электрооборудованию. При этом по некоторым видам оборудования срок изготовления составляет больше года – 15 месяцев. Он также добавил, что иногда “приходится просто ждать его появления на заводах”.

Чиновник добавил, что в настоящее время невозможно обеспечить бесперебойное энергоснабжение в Украине. Однако ущерб, нанесенный инфраструктуре, пока не является критическим. Он отметил, что в целом серьезных ухудшений не наблюдается.

Ранее президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов прокомментировал недавнее заявление Минэнерго Украины о том, что государственная компания «Энергоатом» начнёт производить ядерное топливо.