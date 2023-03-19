Госэнергонадзор Украины оценил сроки восстановления энергосистемы страны

Госэнергонадзор Украины оценил сроки восстановления энергосистемы страныЗаймет годы
Чтобы полностью восстановить энергосистему Украины, потребуются годы, сообщают “Известия” со ссылкой на председателя Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслана Слободяна.
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По его словам, самое “сложное” сейчас относится к высоковольтному электрооборудованию. При этом по некоторым видам оборудования срок изготовления составляет больше года – 15 месяцев. Он также добавил, что иногда “приходится просто ждать его появления на заводах”.
Чиновник добавил, что в настоящее время невозможно обеспечить бесперебойное энергоснабжение в Украине. Однако ущерб, нанесенный инфраструктуре, пока не является критическим. Он отметил, что в целом серьезных ухудшений не наблюдается.
Ранее президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов прокомментировал недавнее заявление Минэнерго Украины о том, что государственная компания «Энергоатом» начнёт производить ядерное топливо.